Andreas Altmann: "Alle meine Souvenirs befinden sich im Kopf"

Sie kommen immer wieder mit Ungerechtigkeit und Elend in Berührung. Verzweifelt man da als Humanist, der Sie sind, nicht irgendwann?

Ich vermute, dass jeder, der noch imstande ist mitzufühlen, in seelische Turbulenzen gerät, wenn er sieht, wie andere, viele andere, in Sack und Asche leben. Aber Achtung! Man sollte sich als Schreiber nicht als moralische Anstalt herauszuputzen! Uff, unerträglich dieses Betroffenheitsgetue, so verlogen. Als Beispiel eine kleine Episode aus Mexiko: Vor mir im Bus saß ein Paar, und er – vielleicht 40, dem Akzent nach wohl Spanier – erzählte seiner Begleiterin im Brustton des hochmoralischen Bannerträgers von den sozialen Missständen hier im Land. Man hörte, was er sagte, und man hörte, wie ergriffen er von sich selbst war: Schaut nur, wie edel ich rede. Ach, es war eine herrliche Szene – die nächste, so simpel und so wahrhaftig: Bei einem Stopp kam eine junge Indigene herein und bot ihr Kunsthandwerk an, Armbänder und kleine Accessoires. Und unser Mann, nennen wir ihn Pepillo, griff zu. Und die Maske fiel, in Sekunden wandelte sich der hehre Held für mehr Gerechtigkeit auf Erden zum beinharten Feilscher. Es ging um umgerechnet eineinhalb Euro, die er weniger zahlen wollte. Und weniger zahlte. Was mich am meisten erstaunte: Er sah die Lächerlichkeit der Situation nicht, sah nicht das riesige Loch zwischen dem, was er hoheitsvoll verkündet hatte, und dem, was er schäbig tat.

In ferne Länder zu reisen ist einfacher und leistbarer geworden. Sie reisen seit 30 Jahren hauptberuflich. Wie beurteilen Sie die Entwicklung?

Grauenhaft, der Massentourismus ist eine der Todsünden, die beim Vernichten der Erde mithilft. Ungeheure Landschaften verschwinden unter Betonwüsten. Die Wachstumsnarren träumen schon von 2040, wo sich – spätestens – der Flugverkehr verdoppelt hat. Ich bin leider mit meinen Büchern mitschuldig. Auch wenn ich von einer anderen Art zu reisen schreibe.

Sie geben sich auf Reisen oftmals als eine andere Person aus, schlüpfen in unterschiedliche Rollen. Gibt es eine Lieblingsrolle?

Am liebsten bin ich amerikanischer Filmschauspieler. Aus verschiedenen Gründen: weil ich schon vor Jahren von Fremden mehrmals darauf angesprochen wurde, sprich, sie mich angeblich in einer amerikanischen Serie haben auftreten sehen. Das gefiel mir, zudem habe ich an New York University studiert, ich kann den amerikanischen Akzent, zudem liebe ich Kino, kann also stundenlang über das Thema schwadronieren, käme nie in Verlegenheit, wenn einer daherkäme und an „meinem“ Beruf zweifelte.

Welche Rolle würden Sie gerne einmal auf einer Reise spielen?

Das wäre Till Eulenspiegel, der sagenhafte „Trickster“ aus dem vierzehnten Jahrhundert. Ein Listiger, dem viele Mittel (immer gewaltlose) recht waren um die Realität hinter all den Masken zu entdecken. Zu seinen Lieblingsopfern gehörten die Pfaffen, denn Religion eignete sich schon damals vortrefflich, um als Scheinheiliger unheilig zu leben. Aber Tyll war nie Rächer und Töter, nur immer Schelm, der allen Weihrauchtiraden misstraute. Ein Menschenfreund, der einiges riskierte, um die Freunde von den Feinden zu unterscheiden.

Sie haben Schauspiel am Mozarteum in Salzburg studiert, waren im Bayerischen Staatsschauspiel in München und am Schauspielhaus in Wien tätig und haben u.a. mit Michael Schottenberg gespielt. Der hat in einem Interview einmal gesagt: "Es war besser, dass er mit der Schauspielerei aufgehört hat". Sehen Sie das ähnlich?

Ach, der Schotti, den ich liebe, denn er hat diesen Wiener Schmäh wie keiner weit und breit. Aber ja, er hat es noch sehr diplomatisch in dem Interview ausgedrückt, er meinte, ich wäre „nicht sehr gut“ gewesen. Das ist gelogen, denn ich war das Schlimmste, was einem kreativen Menschen passieren kann, ich war mittelmäßig. Ich war nicht einmal beeindruckend schlecht, war nur so mittendrin, unerheblich.

Michael Schottenberg, schreibt nun auch Reisereportagen. Haben Sie schon ein Buch von ihm gelesen?

Noch nicht, aber ich muss, denn er droht, mit mir Schluss zu machen, wenn ich es nicht tue. Ich zögere, mit Recht, denn er hat mich schon als Schauspieler an die Wand gespielt, ich will nicht schon wieder verlieren müssen.

Sie reisen immer alleine. Mit wem würdest du gerne einmal verreisen?

Niemanden, weil du auf Reisen einfach wacher ist, unabgelenkter, sensibler, geforderter, auch „verfügbarer“, will sagen: Ich kann in jeder Sekunde das tun, was ich für richtig halte, kann – ohne Diskussion – auf eine Situation reagieren. Ich bin ja als Reporter unterwegs, ich muss schuften, muss Stories finden, darf nicht trödeln. Das hindert mich nicht, auf Reisen jemanden kennenzulernen, der mir gefällt und mit dem ich ein paar Tage zusammen bin. Allein sein ist schön, bisweilen zu zweit sein ist schön. Die Abwechslung ist entscheidend. Immer allein ist scheußlich, immer zu zweit sein noch scheußlicher (lacht).

Sie sind kein Freund von politischer Korrektheit. Das stellen Sie in ihren Büchern immer wieder klar. Sollte man immer sagen, was man sich denkt? Und gibt es Bereiche, Situationen, in denen mal besser schweigen sollte?

Natürlich muss nicht alles in die Welt hinaus, gewiss nicht Hass und Gewalt. Soweit ich sehe, haben wir schon genug davon. Aber auf kluge Weise soll ein Autor den Finger in die Wunde legen. Wer den Absatz im Buch zum Thema Übergewicht liest, wird - fairerweise - feststellen, dass mich weder Hass noch Verachtung treiben, sondern ich neugierig und verwundert herauszufinden versuche, warum Leute, Frauen wie Männer, ihr kostbarstes Gut, ihren Körper, so nachlässig, ja, so lieblos behandeln. Welche (innere) Verletzung steckt dahinter, warum tun sie das? Dabei wird auch klar, dass mich der allwaltende Schönheitswahn bis in die Fingerspitzen nervt. Es geht um Achtung vor dir selbst. Und Achtung vor dem, was so unübersehbar zu dir gehört, dein Körper.

Fürchten Sie keine Rache von dicken Menschen? Sie könnten etwa zum Kaufboykott Ihrer Bücher aufrufen?

Haha, wir haben so viele Frustrierte und Zukurzgekommene unter uns, es hagelt ja stündlich Shitstorms, nur zu! Aber klar, wir werden ja von politischer Korrektheit erdrosselt, auf keinen Fall etwas sagen, was irgendjemanden ärgern könnte, unbedingt immer und überall kriechen und alles herrlich und schön und hinreißend finden. Geradezu widerlich finde ich das. Wie man im Laufe der Lektüre erfahren wird, lege ich mich ja mit so manchen an. Seien es nun die Pfaffen und ihre Umtriebe, sei es nun die unfassbare Gleichgültigkeit, mit der so viele am Leid anderer vorübergehen.

Zum Abschluss noch eine politische Frage: In Deutschland wird mit der AfD eine Partei immer stärker, die für eine durchgängige Mauer zwischen Österreich und Bayern eintritt. So eine Forderung lässt einen ratlos zurück. Wie geht man als weltoffener Mensch mit solchen Dummheiten um?

Der Einzelne könnte dem Rat meines Zen-Meisters folgen, der mir im Umgang mit anderen empfahl, ob nun Zweibeiner oder Einbeiner, ob nun gelb oder bleich, ob nun herrlich gewachsen oder eher krumm: „Just stay fucking normal“, sprich, mach dich nicht wichtig, übe dich in Respekt, plustere dich nicht auf, zäune dein Ego ein. Jeder könnte versuchen – im Gegensatz zur Vollgermanin Ebner-Steiner –, den Satz des amerikanischen Autors Henry James auswendig zu lernen: „Drei Dinge sind im Leben wichtig, erstens, freundlich sein, zweitens, freundlich zu sein, drittens, freundlich zu sein.