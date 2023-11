Andrea Bocelli erhielt Ehrendoktor-Titel - und will keinen weiteren

Der italienische Ausnahmetenor Andrea Bocelli will keine weiteren Ehrendoktor-Hüte mehr. Bei der Verleihung der Ehrendoktor-Würde durch die Universität Neapel kündigte der 65-Jährige an: "Das ist nicht mein erster Ehrentitel, aber es wird der letzte sein."

➤ Andrea Bocelli und Co.: So stimmen Musikstars auf Weihnachten ein

Bocelli ("Time To Say Goodbye") begründete dies damit, dass es ihm zu viel Herzklopfen verursache, in einer so angesehenen Universität vor dem gesamten akademischen Lehrkörper eine Rede zu halten.