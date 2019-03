André Heller inszeniert erstmals eine Oper

Der österreichische Künstler André Heller wird erstmals eine Oper inszenieren: Seine Version von Richard Strauss' " Rosenkavalier" wird am 9. Februar 2020 an der Staatsoper unter den Linden in Berlin zu sehen sein, teilte die Oper mit. Als Kostümbildner wurde der österreichische Modedesigner Arthur Arbesser gewonnen. Am Pult steht Zubin Mehta.

René Pape gibt hierbei sein Rollendebüt als Baron Ochs auf Lerchenau, ihm zur Seite stehen u. a. Camilla Nylund (Feldmarschallin), Michèle Losier (Rollendebüt Octavian), Roman Trekel (Herr von Faninal) und Nadine Sierra (Rollendebüt Sophie), hieß es.