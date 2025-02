András Schiffs besonderes Sensorium für Mozart im Konzerthaus

Beim Gastspiel im Wiener Konzerthaus stand auch Joseph Haydns Symphonie in Es-Dur, Hob. 1:103, auf dem Programm. Das ist die „Mit dem Paukenwirbel“. Die hatte es jedoch schwer, sich zwischen den beiden, so faszinierend aufgeführten Klavierkonzerten von Mozart durchzusetzen. Die leitete Schiff vom Konzertflügel aus, den Bösendorfer eigens für ihn angefertigt hat. Orchester und Solist agieren in einer Harmonie, die man selten so findet.