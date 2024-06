András Schiff im Musikverein: Mozart mit Noblesse, Eleganz und Tiefsinn

Mit dem „Ricercare a tre“ aus Johann Sebastian Bachs „musikalischem Opfer“ leitete Sir András Schiff sein Mozart gewidmetes Rezital im Wiener Musikverein ein, denn jeder Tag beginne für ihn mit dem „Größten“.

Mozart indes sei ein „Himmelsgeschenk“. Dieses in Wien zu spielen, erfordere „Courage“, was zu dem so benannten Festival der Gesellschaft der Musikfreunde passe. In dieser Stadt wisse man, wie das zu spielen sei, erklärte Schiff mit einer Prise englischen Humor.