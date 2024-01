Amsterdamer Van Gogh-Museum feuert Mitarbeiter wegen Pokémon-Hype

Jenes Bild war auch das Motiv einer Sonderauflage von Sammelkarten, die das Museum, das Massenanstürme durchaus gewohnt ist, dann in die Bredouille brachte: Wie das Branchenportal Artnet mit Berufung auf niederländische Medien berichtet, wurden nun vier Mitarbeiter des Museums gekündigt, weil sie (in einem Fall) Karten gestohlen haben und (in einem anderen Fall) unzulässige Hinweise erteilt hätten, wie diese zu bekommen wären. Eigentlich wären die limitierten Karten als Preise für eine "Schnitzeljagd" durch das Museum gedacht gewesen. Doch als der Ansturm überhandnahm und Karten in kürzester Zeit zu Preisen von bis zu 100.000 US-Dollar auf eBay auftauchten, stellte das Museum die Ausgabe der Sammelstücke ein.