Amerikas Realität aus sicherer Distanz: Die "Whitney Biennial" in New York

Das mag auch an dem verschraubten Konzept der Kuratorinnen Chrissie Iles und Meg Onli liegen: Unter dem Motto „Even Better Than The Real Thing“ wollen sie verschiedene Zugänge zur „Realität“ aneinanderreihen. Da hat eine KI-generierte Superheldinnenfigur (konzipiert von Holly Herndon und Matt Dryhurst) dann ebenso Platz wie gefundenes Strandgut (zur Skulptur assembliert von Karyn Olivier).

Auffallend oft wird auch gemalt – etwa von der aus Bosnien stammenden Maja Ruznic, die 1992 vor dem Krieg floh und in österreichischen Flüchtlingslagern lebte, bevor sie in den USA Fuß fasste: Ihre farbstarken, atmosphärischen Bilder durchweht eine Melancholie, die aber keinen konkreten Ort zu haben scheint.

Das „Whitney Museum of American Art“ wurde 1930 von der Philantropin Gertrude Vanderbilt Whitney, der Enkelin des Eisenbahnkönigs Cornelius Vanderbilt, gegründet. Von 1966 bis 2015 residierte die Institution in einem legendären Bau des Architekten Marcel Breuer an der Madison Avenue, heute ist sie im einstigen „Meatpacking District“ beheimatet.

Viele der stärksten Werke stammen von älteren Künstlerinnen wie der Grafikerin Mary Kelly (*1941) oder den afroamerikanischen Malerinnen Mavis Pusey (1928–2019) und Mary Lovelace O’Neal (*1942). Warum sie gerade jetzt zwingend sein sollen, bleibt aber unklar. Das Aktuelle wird lieber routiniert abgehakt: Es gibt Beiträge aus diversen Communitys und einen Sesselkreis, in dem man per Video an einem Gespräch queerer Aktivisten teilnimmt. Statt Kontroverse ist also Gruppentherapie angesagt: Wenn es die Gesellschaft weiterbringt, soll es eben so sein.