Amerikaner gewinnen in Venedig: Gut gebrüllt, Joker!

Einen hinreißenden Auftritt bei der Preisverleihung in Venedig lieferte der 71-jährige Hongkong-Regisseur Yonfan: Er gewann den Preis für bestes Drehbuch für seinen innigen Animationsfilm „No. 7 Cherry Lane“, der nostalgisch von einem Hongkong aus dem Jahr 1967 erzählt. Yonfan konnte sein Glück kaum fassen und strahlte unter seinem Strohhut: „Man hat mir oft vorgeworfen, meine Filme seien langweilig. Und jetzt bekomme ich einen Preis für das beste Drehbuch.“

Für einen heiteren Abschluss des diesjährigen Wettbewerbs hatte die satirische Doku „ Mafia Is Not What It Used To Be“ des Italieners Franco Maresco gesorgt. Maresco wirft einen giftigen Blick auf das gegenwärtige Sizilien und dessen Verhältnis zur Cosa Nostra. Ausgerechnet Ciccio Mira, ein (ehemliger) Mafia-Angehöriger, organisiert ein Konzert zu Ehren der ermordeten Anti-Mafia-Richter Falcone und Borsellino. Der engagierte Sänger singt so inbrünstig und falsch, dass das Kinopublikum den Misston nur mit Lachstürmen ertragen konnte. Maresco erhielt dafür den Spezialpreis der Jury.