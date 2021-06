"Amazonia": Sebastiao Salgado zu Besuch im gefährdeten Paradies

Fischfang und Jagd, Badestellen und Bootsfahrten, Feste und Einblicke in Gemeinschaftshäuser - Salgados Bilder bieten einen umfassenden Einblick in das Leben der besuchten indigenen Völker. Er könne "ohne zu zögern sagen", so der Fotograf, "auch nach einer Karriere voller außergewöhnlicher Erfahrungen hat mir nichts größere Freude bereitet als die Arbeit mit dem Dutzend indigener Stämme, die in diesem Buch porträtiert werden".

Die Völker seien vor allem durch die Abholzung der Amazonas-Wälder etwa für Viehzucht und Sojaanbau nach wie vor extrem bedroht. "Ein Ziel dieses Fotoprojekts ist es zu dokumentieren, was überlebt hat, bevor noch mehr davon verschwindet." Wie es im Buch heißt, leben derzeit in einem Gebiet von mehr als der achtfachen Fläche Frankreichs nur noch 370.000 Indigene, die zu 188 Stämmen gehören und 150 verschiedene Sprachen sprechen. Es gebe noch weitere Stämme, die bisher nicht kontaktiert worden seien.