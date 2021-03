Amanda Gormans Gedicht auf Deutsch: Haben die da echt "Farbe" gestrichen?

Nun ja. Es ist leicht, zu der Debatte um das Gedicht, das nun auf Deutsch und Englisch zum Vergleich vorliegt, eine Meinung zu haben. Aber wie das so ist, hat man Meinungen oft vorher und äußert sie dann zu etwas Neuem. Wer sich also schon von politischer Korrektheit gegeißelt oder von Minderheiten unterdrückt fühlt, wird in der Übersetzung seine Meinung gut abbilden können. Wer hingegen in der Debatte um das Gedicht ein entblößendes Bild vom grauslichen Abwehrkampf gegen den sensiblen Umgang mit den Vielfältigkeiten des Heute orten will, der kann das, sehr gut sogar.