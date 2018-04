Amadeus-Awards: Gleichstand beim Duell Wanda gegen Bilderbuch

Der in Berlin lebende Hip-Hop-Musiker war wie Pizzera & Jaus mit drei Nominierungen gestartet, konnte sich aber nur in der Sparte „Hip-Hop/Urban“ durchsetzen.

Die Wiener Band 5K HD, die 2017 mit dem bemerkenswerten Album „And To In A“ startete, setzt sich aus Schmieds-Puls-Frontfrau Mira Lu Kovacs und den Musikern von Kompost 3 zusammen. Ihre eklektische Mischung aus Jazz, Dubstep, Funk und Pop war ebenfalls dreimal nominiert, bekam aber keinen einzigen Preis.

Der Award für „Alternative“ ging an Leyya, der für „Hard & Heavy“ an Kaiser Franz Josef. In der Sparte „Electronic/Dance“ setzten sich Möwe durch, bei „Jazz/World/Blues“ einmal mehr 5/8erl in Ehr’n.

Um „Doppelgleisigkeit“ zu vermeiden gingen die Kategorien „Künstler“, „Band“ und „Künstlerin“ heuer in den Genre-Kategorien auf. Trotzdem wurde wieder auffällig, wie Männer-dominiert der Award ist: Ina Regen war zwei Mal nominiert, ging aber genauso leer aus wie die ebenfalls zwei Mal nominierte Mavie Phoenix. Letztere wurde beim FM4-Award von Farewell Dear Ghost geschlagen.

Der Preis für das Lebenswerk wurde posthum Wilfried Scheutz zugesprochen.