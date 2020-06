Am Schauplatz: Ungeschminkte Dancing-Stars

Nina Horowitz beschreibt in ihrer Reportage über das Leben hinter den Kulissen von "Dancing Stars" die bodenständigen Seiten der Tanzveranstaltung. Nicht um die schreiend bunten Tanzroben geht es hier, sondern um die Verrenkungen und Muskelfaserrisse, die den weniger sportlichen Kandidaten passieren, wenn sie sich übernehmen. Es geht um ungeschminkte Moderatorinnen und um Moderatoren, die sich noch keine Eselsbrücken für die Namen der Tänzer zurecht gelegt haben. Schauspielerin Brigitte Kren erzählt, sie fühle sich vor der Tanzpremiere so, als wäre sie "noch nie auf einer Bühne gestanden". Schlagersängerin Petra Frey geht daheim in Wattens noch eine Runde Gassi mit ihrem Hund, bevor sie sich wehmütig verabschiedet.

Vier Monate müssen sich die Kandidaten für das Tanz-engagement freihalten. Da muss die Beziehung wirklich solide sein, erzählt die ORF -Moderatorin Claudia Reiterer, Dancing-Stars-Gewinnerin 2009. Für sie war es damals aus anderen Gründen nicht einfach. Kollegen hätten gelästert, das sei "nicht seriös". Und mit ihrem Tanzpartner Andy Kainz habe sie oft gestritten. Ein Interessenskonflikt: Die Profitänzer wollen gewinnen, den Promis geht es um Spaß.

Der eigentliche Star unter den Dancing Stars ist Alfred Dratva, schmiert Moderatorin Weichselbraun dem Herrn Alfred Honig ums Maul, während er sie zum Pressetermin bringt. Er kennt alle Gerüchte. Weichselbraun erklärt: "Das sind ja alles gute Tänzer. Aber unterschiedliche Charaktere. Je nachdem, wer mit wem tanzt, ergibt das Geschichten." Und die kennt der Alfred. Ob er selber gern prominent wäre? "Nein", sagt er prompt, da hat die Interviewerin noch gar nicht fertig geredet. Nein, wirklich nicht.