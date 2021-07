Alte Meister - Von Thomas Bernhard

Jetzt also Thomas Bernhard. Dieser genial zynische Meister der Übertreibung darf in keinem Literaturkanon fehlen. Am toten Giganten komme keiner vorbei, schrieb etwa Elfriede Jelinek in ihrem Nachruf. Bernhard polarisiert bis heute – mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod: Auch wenn er, seine Bücher und seine Stücke schon lange nicht mehr Gegenstand erregter öffentlicher Diskussionen sind.

„Alte Meister“ steht hier stellvertretend für seine neun Romane, von denen jeder einzelne ein Lesevergnügen der besonderen, eben Bernhard’schen Art bietet: vom 1963 erschienenen Erstling „Frost“ bis zur großartigen „Auslöschung“ von 1986. „Alte Meister“ wurde ein Jahr zuvor veröffentlicht und spielt in Wien, genauer im Kunsthistorischen Museum, noch genauer im (in Wirklichkeit nicht existierenden) Bordone-Saal. Dort erscheint, manisch regelmäßig und „seit mehr als 30 Jahren jeden zweiten Tag“ der Musikkritiker Reger. Er betrachtet das Porträt des „Weißbärtigen Mannes“ von Jacopo Tintoretto und sucht „einen sogenannten gravierenden Fehler“. Denn „Vollkommenheit“ und „Meisterwerk“ sind für Reger nur Worthülsen und weder möglich noch wünschenswert. Im Bordone-Saal trifft er sich auch mit dem Ich-Erzähler des Buches, dem unter einem „Nichtveröffentlichungszwang“ leidenden Schriftsteller Atzbacher. Er ist es, der Regers herrlich zynische Monologe referiert – über die Lächerlichkeit von Kunst, über das Leben im Allgemeinen und in Österreich im Speziellen. Diese großartig wortreichen Beschimpfungen und Jammereien Regers machen den Großteil des mit „Komödie“ untertitelten Romans aus. Thomas Bernhard ist wunderbar in seiner Wut, in seiner Verzweiflung. Sein nachtschwarzer Humor führt uns 700 Seiten durch Kultur, Philosophie und Menschenverachtung, seine endlos negativen Wortkaskaden dreschen Zeile für Zeile auf die Leserinnen und Leser ein – und machen süchtig nach mehr.