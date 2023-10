„Als Sänger haben wir einen sehr seltsamen Beruf“

Musical und Jazz wollte sie immer machen, die Oper kam dazwischen. „Ich habe so einen Respekt für jene, die Musical so gut singen können. Und ich höre auch so gerne zu. Das würde ich auch gerne machen. Aber ich kann es leider nicht so sehr. Doch Jazz würde ich auch sehr gerne singen. Aber dafür fehlt mir leider die Zeit.“ Dennoch: Das größte Vorbild von Jacquelyn Wagner ist und bleibt Ella Fitzgerald.

Also doch Oper. Auch dank ihrer Lehrerin, der Jahrhundertsängerin Deborah Polaski. „Sie konnte alles, vor allem Wagner und Strauss. Immer, wenn ich in Berlin bin, gehe ich zu ihr. Ich gehe ständig hin, weil ich finde sie sehr wichtig. Auch wenn ich versuche, neue Rollen zu lernen. Da geht es darum, dass ich alles richtig korrekt für meine Stimme hinkriege. Am besten ganz ohne irgendwelche Fehler.“

Und was macht Wagner in ihrer Freizeit? „Wir haben einen sehr seltsamen Beruf. Als Sänger sind wir so eingeschlossen in der Probenzeit. Nach den Proben bin ich dann gerne zu Hause, gerne in der Wohnung, in der ich gerade lebe. Ich mache natürlich auch sehr viel Sport, auch zu Hause. Und ich liebe die Natur. Ich versuche, in der Natur zu sein, wann immer es geht. Aber meine Tage sind sehr ausgefüllt mit Proben, mit viel üben und Coachings. So viel Freizeit gibt es da nicht.“