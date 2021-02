Als Bonnie Tyler gegen Michael Jackson verlor

Aber es ist nicht nur ihr jetziges Leben, das Tyler als Privileg sieht. Gefragt, welche Phase ihrer Karriere ihr die liebste war, nennt sie zuerst die 80er-Jahre, schiebt dann aber schnell nach, dass sie in den sieben Jahren, bevor sie berühmt wurde, auch sehr glücklich war. „Ich wollte immer nur singen und die Frontfrau einer Band sein. Als ich das hatte, habe ich meinen Traum gelebt und wollte nichts anderes. Ich sang sechs Abende in der Woche in den Pubs in Wales. Es war nicht viel Geld, vielleicht zehn Pfund, die jeder in der Band an einem Abend verdiente. Aber das war mehr, als ich in diesem Alter als Verkäuferin in einem Laden verdient hätte.“

Kein einziges Mal dachte sie deshalb damals daran, auch Alben aufzunehmen. Das kam erst, als 1976 ein Talentscout nach Swansea kam, um sie im Pub zu hören, und sie mit den Songwritern ihrer späteren Welthits „Lost In France“ und „It’s A Heartache“ zusammenbrachte. Weitere Chartsrenner wie „Holding Out For A Hero“ und „Bitterblue“ folgten.