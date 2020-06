Alma Seidler-Ring an Regina Fritsch überreicht

Regina Fritsch wurde 1964 in Hollabrunn, Niederösterreich, geboren. Nach ihrer Ausbildung an der Schauspielschule Krauss in Wien wurde sie 1985 von Direktor Achim Benning ans Burgtheater engagiert, dem sie seither angehört. Sie spielte hier bisher rund siebzig verschiedene Rollen, darunter die Sonja in " Onkel Wanja" von Anton Tschechow, die Salome Pockerl in Johann Nestroys "Der Talisman", die Genia in Arthur Schnitzlers "Das weite Land", die Solveig in Ibsens " Peer Gynt" oder die Valerie in "Geschichten aus dem Wiener Wald" von Ödön von Horvath.

2007 erhielt sie den Nestroy-Theaterpreis für die Beste Nebenrolle, 2008 den Nestroy-Theaterpreis als Beste Schauspielerin. Darüber hinaus erhielt Regina Fritsch den Fernando-Rey-Preis als Beste europäische Darstellerin im Film "Schlafes Bruder" beim Filmfestival San Sebastian sowie den Preis als Beste Schauspielerin in "God Save America" beim Theaterfestival Sterijino Pozorje in Novi Sad. Im Jahr 2009 wurde sie mit dem Wiener Schauspielerring ausgezeichnet. Am 7. Februar hat ihre nächste Produktion, "Das Konzert" von Hermann Bahr, im Akademietheater Premiere.