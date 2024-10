Alma Mahler-Werfel "musste ihre Seele aufgeben“: Uraufführung an der Volksoper

Sich selbst verloren

Dieser Wendepunkt in Alma Mahlers Leben und wie das jähe Ende ihrer eigenen Karriere die Beziehung zu ihren Kindern prägte, steht im Zentrum der Oper „Alma“ der Komponistin Ella Milch-Sheriff, die am Samstag an der Volksoper zur Uraufführung kommt: Sie erzählt „die Tragödie einer Frau, die sich selbst verloren hat“, sagt Milch-Sheriff im KURIER-Gespräch. Am Pult steht Omer Meir Wellber, Regie führt Ruth Brauer-Kvam, Annette Dasch singt die Alma.