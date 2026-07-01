„Allegro Pastell“: Seitensprung und offene Beziehung

Stell dir vor, du bist Mitte 30 und willst immer noch keine Kinder. Stell dir vor, du schreibst an einem Buch und es macht dir Spaß.

Life is good für Tanja Arnheim. Tanja ist eine gefeierte Zeitgeistautorin in Berlin und typische Vertreterin einer Generation, die man landläufig Millennials nennt. Tanja ist auch eine der beiden Hauptfiguren in Leif Randts Beziehungsroman „Allegro Pastell“ von 2020 – gefeiert als Generationenporträt und umgehend in Kultstatus gehoben.

In Anna Rollers stimmungsvoller Bestsellerverfilmung trifft Tanja bei einer Lesung auf Jerome Daimler, der sich von ihr sein Buch signieren lässt, ohne es überhaupt gelesen zu haben. Die beiden verbringen eine gemeinsame Nacht und schlittern in eine Fernbeziehung zwischen Frankfurt und Berlin. Die Phasen der Trennungen werden durch lange E-Mails überbrückt.