Leif Randts neuer Roman: Die Rettung wartet in der Designerhose

Am Schluss ist man dann eigentlich davon überzeugt, dass die Welt wohl nur gerettet werden kann, wenn wir alle einen belastbaren Geschmack bezüglich Designerhosen entwickeln. Das klingt vielleicht ein wenig überspannt. Aber ist es eigentlich nicht. Leif Randt ist so etwas wie der Geschmacksträger der deutschsprachigen Literatur. Er hat mit „Allegro Pastell“ in die Pandemie hinein einen Roman geliefert, der die Menschen, die noch lesen, auf eine ganz eigentümliche Art beglückt hat. Und er schafft das mit „Let’s Talk About Feelings“ (Kiepenheuer & Witsch, 320 S., 24,70 €), das auf der heute startenden Messe zurecht als ein Buch der Stunde herumgereicht werden wird, erneut.

Handverlesen Die Geschichte von Marian, der eine Boutique mit Mode – halbwegs erschwingliche Designerstücke und handverlesene Vintagekleidung aus dem Großhandel – betreibt, ist nämlich eine Bestandsaufnahme einer Gegenwart, wie sie nicht ist und wie sie vielleicht auch nicht sein sollte. Aber einer Gegenwart, die jedenfalls besser wäre als das, was derzeit so los ist. Es ist nämlich eine Gegenwart, die sich an gesicherten Geschmacksurteilen messen muss. Also ganz sicher nicht die unsrige, in der auch kluge Menschen zunehmend den Hut draufhauen und sich den ordinärsten Dingen wie der Dreckablagerung in den sozialen Medien oder in Kommentarforen hingeben, ohne sich dafür zu genieren oder auch nur zu hinterfragen. Und auch nicht jene dumpfe Politikgegenwart, in der die Drehorgel der Konservativen beim Klagelied über die Cancel Culture hängen geblieben ist, und in der die Linken ihnen dafür folgsam dumme Melodien liefern.