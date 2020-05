Alle Jahre wieder: Die Beatles zu Weihnachten

Mit dem Namen der größten Rockband der Geschichte lässt sich auch in Zeiten der Wirtschaftskrise Geld verdienen. Denn Produkte der Beatles in luxuriöser Verpackung gelten als Status-Symbol, für die der Fan gerne sein Weihnachtsgeld investiert.

Und damit die ziegelsteingroße Box nicht nur als Staubfänger dient, bietet die Plattenfirma EMI auch musikalisch hochwertige Ware. Diesmal ist es die von Freunden des gehobenen Wohlklangs schon sehnsüchtig erwartete Vinyl-Ausgabe der Remastered-Serie von 2009.

Wir erinnern uns: Damals wurden die Originalbänder nach dem neuesten Stand der Technik entstaubt. Die CDs verkauften sich 17 Millionen Mal in einem halben Jahr. Jetzt sind diese Remastered-Alben erstmals auf 180-Gramm-Vinyl erhältlich. Natürlich im originalen Artwork, also inklusive Poster im „White Album“-Karton.

Box Die Alben gibt es einzeln, aber auch als Box um 400 Euro. Als Bonus ist da ein Fotobuch dabei, außerdem auch die „Past Masters“-Alben. Die Alben erscheinen übrigens alle in Stereo. Die für viele Audiophile besonders interessanten Mono-Ausgaben kommen erst 2013. Es soll ja dem Vernehmen nach auch nächstes Jahr noch ein Weihnachten geben.

Weiters neu: Eine dicke „Collector’s Edition“ des „Magical Mystery“-Films um 63 Euro.