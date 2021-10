"Alle Arschlöcher abschlachten“: Langweilige Tötungsfantasie im Volkstheater

Hausherr Kay Voges, der – ein einziger gelungener Gag – selbst auch unter den Gemetzelten des Abends ist – inszenierte das Ganze als Ego-Shooter-Videospiel. Drei Darstellerinnen in Overalls und mit Gesichtsmaske (Evi Kehrstephan, Lavinia Nowak, Claudia Sabitzer) spielen oder lesen Haiders Tiraden, dazwischen dürfen Zuschauer per Joystick auf menschliche Figuren ballern und am Ende des Abends das Publikum selbst meucheln.