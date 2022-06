Alice Cooper und die Wirtschaft: Ein kleines bisschen Horrorshow

Entgleisendes Haupthaar

Wer nicht kam, der hat aber eindeutig etwas vers√§umt, ebenso wie die Dame, die in Reihe vier der S√ľdtrib√ľne den Gro√üteil der Show verschlief. Angetrieben von einer schwer und pr√§zise mahlenden Band - in der die sportive Gitarristin Nita Strauss die F√ľhrungsaufgaben √ľbernahm und zum Zeichen dessen flei√üig ihr Haupthaar Richtung erste Reihe entgleisen lie√ü - pr√§sentierte sich der 73-j√§hrige Cooper in ausgezeichneter Sp√§tform. Die Stimme hielt, das Makeup ebenso.

Mit geschmeidigen Hardrock-Schlagern wie "Poison", "Hey Stoopid", "Bed Of Nails", "Billion Dollar Babies", "I'm Eighteen", "No More Mr. Nice Guy" oder "Feed My Frankenstein" kann sowieso wenig schief gehen. Alice persönlich exekutierte ein fröhliches Mundharmonika-Solo, wollte wenig später ein Baby (aber nein, kein echtes!) zerschnetzeln, wurde aber daran gehindert und folgerichtig guillotiniert: Ja Kinder, das passiert, wenn ihr eure Suppe nicht aufesst!

Am Ende war dann die Schule aus, und zwar f√ľr immer, und das kleine M√§dchen links von der B√ľhne durfte endlich tanzen.

Fazit: Ein großer Spaß, trotz wirtschaftlich rauen Gegenwinds.