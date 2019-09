Alice Cooper in Wien: Erst nach Enthauptung lebendig geworden

Was an der Szenerie trotzdem peinlich berührt, ist der museale Charakter. Und der kommt daher, dass Cooper, mit 71 noch super fit und immer in Bewegung, routiniert runterspult, was er immer schon gemacht hat. Temperament und Leidenschaft, der Wille, genau jetzt „No More Mr. Nice Guy“, „Muscle Of Love“ oder das umjubelte „Poison“ zu singen, wird nicht spürbar.