So ist Alfred Dorfers neues Programm: Ein Plädoyer für mehr Hirn

Worum geht’s im Mix aus satirischem Ein-Mann-Theater und altem Nummern-Kabarett? Um Fake, Fiktion, was man sieht und was wirklich ist. Also um Sein und Schein und Anschein. Um Befindlichkeiten und Überzeugungen, das Eh-Alles-Egal-Denken und die um sich greifende, ans Asoziale grenzende Gleichgültigkeit.

Auch um die Frage: Wo steht unsere Demokratie, unsere Gesellschaft? Auf der Kippe in eine Zukunft ohne das große Wir. In einer Gegenwart der Egomanie und Egokratie.

In der sind die Urlaubsselfies der Narzissten wichtiger als das Erlebnis; Fotos vom Essen am Teller wichtiger als der Geschmack; das permanente Äußerln eigener Meinungen wichtiger als faktenbasiertes Wissen.