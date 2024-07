Blur-Konzerte in Wembley: "Die Kinder sagten, ,Halt die Klappe, Papa!'"

„Aber dann ging alles so schnell“, sagt James. „Ich hätte nie damit gerechnet. Es war eine Art Glücksspiel, der Agent rief uns an und sagte: ,Schaut, in Wembley ist ein Slot verfügbar.' Und uns war klar: Das ist etwas, das wir noch nie gemacht hatten. Man weiß nie wirklich, ob noch jemand Interesse hat, bis du tatsächlich Tickets zum Verkauf anbietest.“

Über die Entstehungsgeschichte von „The Ballad of Darren“ erzählt James: „Wir wollten ja geheim gehalten, dass wir ein Album aufnehmen, was schwierig war, weil mich meine Kinder natürlich jeden Tag gefragt haben, wo ich hinfahre. Ich konnte sie ja auch nicht einfach anlügen. Und dann begannen sie, es ihren Freunden in der Schule zu erzählen.“

Im Sommer 2023 ging die britische Band Blur nach acht Jahren Pause wieder auf Tournee. Mit ihrem neunten Studioalbum "The Ballad Of Darren" im Gepäck gaben die Britpopper Konzerte auf der Insel, in Europa, Japan und Südamerika sowie beim Coachella-Festival in Kalifornien, wo sich Frontmann Damon Albarn irritiert über die aus seiner Sicht unterkühlte Stimmung äußerte. Ganz anders war es zuvor in ihrer Heimatstadt gelaufen.

Magisch

„Wir vier sind so glücklich, all die Jahre zusammen zu spielen. Und ich denke, gerade weil wir es nicht mehr oft tun, ist es nie zu einer Plagerei geworden. Es ist einfach wirklich, wirklich magisch. Damon hat da alles hineingesteckt, die anderen auch. Es gibt bei einer Band wie Blur immer einen speziellen Sinn. Über eines waren wir uns immer einig: Das ist viel zu wertvoll, um es zu verraten. Daher pressen wir es nicht bis zum letzten aus. Irgendwie funktioniert es einfach und das war schon immer so. Daher war es in vielerlei Hinsicht einfach ein magisches Jahr.“

Magisch waren dann vor allem die beiden Wembley-Konzerte am 8. und am 9. Juli. Wembley, der Ort von "Live Aid" und unzähligen legendären Konzerten, gilt nicht nur britischen Musikern als fast heiliger Ort.

"Halt die Klappe, Papa!"

Entsprechend berichtet James auch vom ersten Soundcheck im Stadion. Dieser war erst möglich geworden, weil Drummer Dave Rountree Knieprobleme hatte und eine Warm-Up-Show in Frankreich ausgefallen war. „Es war ein bisschen wie im Film "Eine Nacht im Museum", keiner dort und dieses riesige völlig leere Stadion“, sagt James. „Ich meine, es ist riesig. Und ich erinnere mich, dass ich ins Auto gestiegen bin und dem Tourmanager eine SMS geschrieben habe: "We`re on our way to Wembley" Das ist das Lied, das Fußballfans singen, wenn sie zu einem Spiel fahren. Und ich fing an, das Lied zu singen. Die Kids saßen im Auto und sagten: ,Halt die Klappe, Papa!' Aber dann kommst du zum Stadion, und es ist wirklich ein Monument. Ich denke, es gibt keinen Engländer, der dort nicht diese Art von Nervenkitzel spürt. Als wir dort waren, haben die Kinder "We`re on our way to Wembley" gesungen. Und ich dachte, ich will ein bisschen Ruhe (lacht).“

Er erzählt weiter: "Als ich zum ersten Mal die Bühne hochstieg, dachte ich: ,Wir sind nur zu viert und der Schlagzeuger hat ein kaputtes Knie. Werden wir das durchzuziehen können?'“

Triumphal

Und wie sie es durchziehen konnten. Es wurden zwei triumphale Hochämter. 26 Songs spielten die gut gealterten Britpopper, darunter natürlich jede Mange Klassiker wie "Beetlebum", "Coffee & TV", "Song 2" und "Girls & Boys". Herausgeschnitten wurde lediglich "Lot 105", das Outro von "Park Life“. Vielleicht, weil Damon Albarn hier doch etwas zu windschief das Keyboard bediente?

Die emotionale Tiefe für die Band war in dem gigantischen Rund stets zu spüren und mitzuerleben: Der KURIER war am zweiten Abend vor Ort und hob auch die altersmäßige Mischung hervor: „Von den erwartbaren, mitgealterten "Generation Xlern" abgesehen, war fast alles dabei, von Pärchen im Pensionsalter bis zu jungen Girls and Boys.“