Gebete, die Johnny Cash erhören möge: Neues Album von Billy Strings

Billy Strings, der US-Gitarrist, der in seiner Heimat rasant vom Nischenphänomen zum Stadion-Act avancierte, legt sein Debüt auf einem Major-Label vor: 20 Titel finden sich auf „Highway Prayers“, und es scheint, als wolle der Instrumentalist und Sänger zeigen, was er alles drauf hat. Die Single „Seven Weeks in County“ verbindet Spaghettiwestern mit dem Geist von Johnny Cash und Waylon Jennings; Der Track „Escabana“ folgt Tony Rice auf dem Weg zum avancierten Akustik-Jazz, und „Stratosphere Blues“ hebt in Richtung Psychedelik ab.