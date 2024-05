Schaulust, die zur Farbmasse wird: Albertina zeigt Franz Grabmayr

"Who the hell is Franz Grabmayr?": Der New Yorker Galerist Paul Kasmin sei völlig hin und weg gewesen, als er die massigen Farbexplosionen des ihm unbekannten Österreichers erstmals sah, erzählt Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder. Leider verhinderte Kasmins Tod im Jahr 2020, dass dieser dem Maler, der 2015 im Alter von 88 Jahren gestorben war, ein internationales Sprungbrett - und möglicherweise eine posthume Karriere - verschaffte.

© Grabmayr Estate KG © Bildrecht, Wien 2024

Dass Grabmayr seinen Platz in der Kunstgeschichte verdient, sollte dabei außer Frage stehen: Die museale Präsentation, die nicht nur in der Auswahl der Werke, sondern auch in deren Präsentation ein hohes Niveau ansetzt, streicht dies nur noch weiter hervor. Wobei Grabmayr in Österreich seit langer Zeit seine Fangemeinde hat: Künstler der "Neuen Malerei" der 1980er wie Herbert Brandl oder Hubert Scheibl ließen sich von seinem Umgang mit Farbe inspirieren, private Sammler schätzten und schätzen seine Arbeit. Eine Werkschau im privaten Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels 2017 war die bislang umfassendste Zusammenstellung zu Grabmayrs Werk.

Anders als in dieser Ausstellung, die die langsame Entwicklung des 1927 Geborenen von der Landschaftsmalerei und der Nachahmung seines Idols und Akademieprofessors Herbert Boeckl nachzeichnete, zeigt die Albertina das "reife" Werk, das grob die Zeit von 1970 bis 1990 umfasst: Da hatte sich der Maler von der Gegenständlichkeit so weit gelöst, dass seine Bilder sich primär als abstrakte Aufschichtungen von mit Kelle und Spachtel aufgetragenen Farbmassen begreifen lassen - auch dann, wenn sie Titel wie "Sandgrube" oder "Verkohlter Wurzelstock" tragen.

Im Detail wird man streiten können, wie "gegenständlich" Grabmayrs Werke sind, ob da - in einer "Sandgrube" von 1988 etwa - nicht doch ein konventioneller Horizont mit blauem Himmel das obere Bildfeld beherrscht. Unzweifelhaft ist, dass Grabmayr stets vor dem Motiv malte - für seine "Feuerbilder" ließ er sich etwa stundenlang auf dem Anhänger eines Traktors um ein großes Feuer ziehen, um dann, in einem Akt höchster Konzentration, die in großen Kübeln vorbereitete Farbe zum Bild werden zu lassen.

Archaisch und doch Modern "Er suchte das Archaische", erklärt Schröder und merkt an, das dem Künstler sein rustikales Lebensmodell - er lebte bis 1972 im halb verfallenen Schloss Rosenau und später auf einem alten Bauernhof bei Zwettl - wohl auch den Zugang zur Kunstkarriere nicht dienlich gewesen sei. Und doch regt die Museumsschau dazu an, das Moderne an Grabmayrs Malerei zu sehen: In der Idee, dass die Begegnung mit der Welt und der Natur mehr als bloß eine Abbildung ergibt, dass der Künstler sein Material in etwas Neues verwandelt, steckt ebenso viel Alchemie wie Kunst-Purismus. Im Furor von Grabmayrs Malakten meint man etwas von dem zu erkennen, was auch einen Vincent van Gogh angetrieben haben mag. Seine Materialaufschichtungen sind dabei viel abstrakter, aber gleichzeitig aufs Engste mit dem Sehen und Tun verkoppelt. Und sie wirken direkter als etwa die in ihrer Materialwucht vergleichbaren Bilder von Anselm Kiefer, deren Symbolik erst entschlüsselt werden will.

© ALBERTINA, Wien / Bildrecht, Wien 2024