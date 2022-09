Albertina-Experte identifiziert Dürer-Meisterwerk - in zwei Hälften

Erst im vergangenen Frühjahr kam ein anderes Dürer-Blatt - eine Madonnenstudie - in die Schlagzeilen, die Dürer-Experten - darunter auch Metzger - als eine lange unbekannt gewesene Originalzeichnung einstuften. Sie steht zum Verkauf, kolportiert wird ein Wert von 50 Millionen US-Dollar. Für den nunmehrigen Fund sind solche Marktwerte nur Hypothese, da sowohl das Blatt in Nürnberg als auch jenes in London feste Bestandteile von Museumssammlungen sind. "Wenn so etwas Vergleichbares am Markt auftauchen würde, könnte man das schon im siebenstelligen Bereich ansiedeln", sagt der Albertina-Kurator.