Dürer in der Albertina: Der Meister des Hasen wusste viel

Zu Beginn ein weniger bekanntes Detail: Albrecht Dürer, dieser vermeintlich deutscheste aller deutschen Meister, hatte Migrationshintergrund! Sein Großvater kam aus Ungarn, aus dem Dorf Ajtós, und weil Ajtó „Tür“ bedeutet, würde in Nürnberg aus dem „Türer“ ein „ Dürer“.

Die Albertina verzichtet in ihrer aktuellen, in Qualität und Fülle überwältigenden Dürer-Schau freilich darauf, dem wohl prägendsten Künstler ihrer Sammlung einen nationalen Stempel aufzudrücken oder ihn in zeitgenössische Identitäts-Diskurse zu verstricken.