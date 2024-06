Aktionstheater: Wie man eine Person umarmt, die gar nicht mehr da ist

In diesem kurzweiligen, zirka eineinhalb Stunden dauernden Jubiläumsstück geht es auch um das Dasein als Aktionstheater-Ensemble-Mitglied. "Wofür mache ich das überhaupt?", fragt sich gleich zu Beginn Benjamin Vanyek. Die Mehrheit der Schauspieler ist sich einig: Die große Karriere wird nicht mehr kommen. "Niemand wird uns vermissen", resümiert Vanyek, seufzt und sagt, was seine Mama sagt, wenn er ein halbes Jahr wieder kein Engagement hat. Dann sagt sie nämlich: "Ja und? Geh zum AMS. Bist deppat? Nimm das Geld. Das schenkst du nicht her. Schlaf dich aus." Zu diesen Worten trudeln nach und nach die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler (Isabella Jeschke, Andreas Jähnert, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Tamara Stern) auf der Bühne ein. Alle tragen sie den gleichen Overall, dessen farbliches Muster sich kaum vom Bühnenbild abhebt.

Im Hintergrund agiert die vierköpfige Band, bei der Andreas Dauböck am Schlagzeug den Takt vorgibt, souverän. Die Musiker begleiten die Darsteller bei ihren Monologen und Dialogen, setzen ruppige Anfangs- bzw. Schlusspunkte und verstärken die ohnehin schon bedrückende Stimmung auf der Bühne. Nur selten kommt so etwas wie Hoffnung auf, gibt es neben dem Ich, Ich, Ich auch ein Wir. Etwa dann, wenn Isabella Jeschke in einer berührenden Minute beschreibt, wie man eine Person umarmt, die gar nicht mehr da ist.

Steine im Herzen

Das Stück "All about me. Kein Leben nach mir" ist unterhaltsam, weil es immer unterhaltsam ist, wenn sich jemand in Rage redet. Es ist aber auch melancholisch und geht unter die Haut – zum Beispiel dann, wenn Tamara Stern ihren Schmerz auf Hebräisch hinausschreit. Dazu laufen über das Bühnenbild Tränen – oder regnet es bloß draußen, in der Natur, die laut Benjamin Vanjek "viel mehr als das Theater kann"? Am Ende fasst die Band den Abend in der ergreifend schönen Nummer "Gone" zusammen: „And I know the future is already gone / filled my heart with stones ...“.

"All about me. Kein Leben nach mir" von Martin Gruber mit dem Aktionstheater Ensemble.

Konzept und Inszenierung: Martin Gruber, Bühne und Kostüm: Valerie Lutz, Video: Resa Lut, Musik: Andreas Dauböck, Dramaturgie: Martin Ojster.

Mit: Andreas Jähnert, Isabella Jeschke, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Tamara Stern, Benjamin Vanyek sowie den Musikern Andreas Dauböck, Ernst Tiefenthaler, Emanuel Preuschl und Jean Philipp Viol. Dauer: 1 Stunde 25 Minuten, keine Pause