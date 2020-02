Agnes Obel will dem Tunnelblick misstrauen

Einer der Songs, der nicht von Ihnen selbst handelt, ist „ Island Of Doom“. Gehen Sie dabei auf den Tod Ihres Vaters ein?

Ja, denn auch er lebte in einer Tunnelvision und zeigte mir einen Nachteil davon. Denn mein Vater hatte sehr lange mit schweren Depressionen zu kämpfen, und an ihm habe ich gesehen, wie Leute, wenn sie sich nur auf das Negative fokussieren, darin untergehen, als wären sie in Treibsand gefangen. Er war einmal bankrott gegangen und hat das nie überwunden, war wie gefangen in den Gedanken daran. So, dass es ihm unmöglich war, etwas anderes zu sehen. Interessant ist, dass ich persönlich genau das brauche, um Songs zu schreiben. Ich arbeite immer in völliger Abschottung. Mein Mann und ich, wir leben an der Spree in einem alten Fabriksgelände, wo ich auch proben kann und wo immer wieder Künstler vorbei kommen. Da denke ich schon manchmal, es wäre schön, auch mal mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber für mich ist das immer ein Balance-Akt: Einerseits will ich mich beim Schreiben komplett in der Musik verlieren können, andererseits will ich nicht die Perspektive verlieren.