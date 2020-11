Afrikanisches Klimaprojekt: „Die Zeit arbeitet gegen uns“

Die Doku „The Great Green Wall“ wird nicht nur mit dem Logo der UNO beworben, auch der Filmemacher Fernando Meirelles („City of God“) steht als Executive Producer mit seinem Namen Pate: „Ich stieß praktisch auf ein Projekt, das in seinen Grundzügen schon fertig auf den Beinen stand“, erzählt Jared P. Scott fröhlich: „Die malische Sängerin Inna Modja und ihre Musik, und die große, grüne Mauer sollten das Herz der Doku darstellen. Meine Aufgabe bestand nun darin, diese beiden Momente miteinander zu verbinden und in einem Film zu erzählen.“

Ihn selbst habe an diesem Projekt das Problem der „climate injustice“ am meisten interessiert, sagt Scott: „Wir haben es hier mit einer Region zu tun, die am Allerwenigsten zur Klimakatastrophe beigetragen hat und trotzdem ganz stark mit den üblen Konsequenzen kämpfen muss. Mir ging es darum, die Schönheit und die Zerbrechlichkeit, die Lebendigkeit und die Verletzlichkeit der Sahelzone zu zeigen. Und das tue ich in Form eines Roadmovies: Es soll nicht nur vor den negativen Folgen der Klimakrise warnen, sondern auch eine Geschichte der Hoffnung sein.“