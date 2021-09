Ärzte-Sänger Farin Urlaub: "Das Problem ist die Gier in uns allen"

Glauben Sie, dass die Einschränkungen der Pandemie, bei denen auch ein paar Grundrechte ausgehöhlt wurden, eine Gefahr für die Demokratie darstellen?

Das ist natürlich ein gefährliches Thema. Aber diese Pandemie ist real, und so zu tun, als wäre nichts, und so weiterzumachen wie bisher, ist keine Option. Dass die Politik überhaupt nicht darauf vorbereitet war, kann man ihr sicherlich zum Vorwurf machen, weil Wissenschaftler schon seit Jahren warnen, dass solche Viren auf die sogenannte Zivilisation übergreifen können, wenn wir zum Beispiel die natürlichen Lebensräume von Wildtieren immer mehr einschränken. Man hätte sich also darauf vorbereiten können. Und es ist sicher auch so, dass die Politik da über weite Strecken kopflos agiert hat. Aber für mich persönlich war es nicht so eine große Einschränkung. Das Maskentragen kenne ich aus Japan, da hat man das aus Höflichkeit den anderen gegenüber während der Grippesaison schon immer gemacht. Und meine Grundrechte wurden auch nicht dadurch massiv eingeschränkt, dass ich zum Beispiel die Corona-Warn-App auf dem Handy habe. Wenn ich damit Menschenleben retten kann, mache ich das gerne. Und hinterher lösche ich sie. Ich habe nie gedacht: Oh, die wollen mich überwachen! Wo will man mich denn auch überwachen? Ich sitze ja eh nur zuhause - wie alle anderen.

Aber es öffnet natürlich Räume und Möglichkeiten zum Missbrauch dieser Daten.

Aber dafür leben wir in einer Demokratie! Dafür, dass das dann diskutiert werden kann, dass nicht wie in China 2000 Kameras auf deinem Weg zur Arbeit sind, damit der Staat wirklich immer ganz genau weiß, wer wo unterwegs ist, und dann noch sagt: „Was wir mit diesen Daten machen, geht dich gar nichts an!“ Wir haben diese Diskussion und der Chaos-Computer-Club mischt sich auch regelmäßig ein und erklärt: Diese Datenverarbeitung ist noch nicht anonymisiert genug. Und dann wird nachgebessert. Dass da alles perfekt gelaufen ist, will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich bin kein Verteidiger der Bundespolitik, es gab auch Sachen, die mich extrem genervt haben. Aber es wird zumindest diskutiert, und das ist ein gesundes Zeichen.