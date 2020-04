Adam Sandler: Das Kind im Mann

Wer „ The Sandman“ in erster Linie aus seinen Komödien aus den goldenen 190er Jahren kennt – irgendwo zwischen „ Billy Madison“ und „Big Daddy“ – wird sich tatsächlich wundern.

Auch in seinen romantischen Vorzeige-Komödien – vor allem an der Seite von Drew Barrymore in „The Wedding Singer“ („Eine Hochzeit zum Verlieben“) oder „50 Dates“ („50 erste Dates“) – zeigte er sich von einer gänzlich anderen Seite als ein Howard Ratner.

Unvergesslich zudem Sandlers haarige Parodie auf den Ex-Mossad-Agenten Zohan, der sich in New York als Friseur neu erfindet und größten Wert auf seine wuchernde Schambehaarung legt: „The Buuush!“

Sandler hat tatsächlich ein goldenes Händchen für Kassenerfolge und gilt als einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Er drehte allein im Komödienfach um die 30 Filme, von denen viele gnadenlos von der Kritik verrissen wurden.