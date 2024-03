Adam Sandler als "Spaceman“ auf Netflix: Mit Riesenspinne im All

Adam Sandler kann auch unlustig sein. Gerade in seinen dramatischen Rollen hat der geborene „Happy Gilmore“-Comedian hervorragende Leistungen vollbracht – vom Zornbinkerl in „Punch Drunk Love“ angefangen bis hin zum wettsüchtigen Juwelier in „Der schwarze Diamant“. Ob seine Rolle als erster tschechischer Raumfahrer in dem gefühlt endlosen Weltall-Film „Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt“ (abrufbar auf Netflix) allerdings tief ernst oder hintergründig komisch sein soll, ist schwer zu sagen.