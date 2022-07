Achim Freyer in Gutenstein: Der Theatermacher und die Zauberinsel

Der alte Herr, agil wie ein Junger, erklärt: „Diese Skulpturen führen das Publikum in das Zelt, in dem die gleiche Atmosphäre herrscht. Wilde Malerei, die an Vögel, Blumen, Natur erinnert. Und dann gibt es den Hass und den Neid. Wie erbärmlich die Welt aussieht ohne Fantasie! Das alles ist für einen Theatermacher reizvoll: Darüber zu erzählen – vom tiefsten Elend bis zur äußersten Euphorie. Also ein Welttheater zu machen. Mit ungewöhnlichen Mitteln.“

Denn die Bühne, über der ein Raimund-Porträt von Freyer schwebt, ist nicht sehr tief – und ohne Finessen: Es gibt keine Züge, keine Versenkungen. Zudem lassen die Finanzen keine aufwendigen Effekte zu. Es gilt also, „karges, pures, armes Theater zu machen“, das trotzdem gefangen nimmt. Mit viel Fantasie. Freyer erweckt zum Beispiel Luftballons zum Leben.

Larissa Fuchs, die Frau von Krisch, spielt die Königin, Tini Kainrath die poetische Phantasie. Und Krisch den Nachtigall? Nein, sagt der Intendant: „Ich hab’ kurz überlegt, denn das, was der Nachtigall von sich gibt, ist schon sehr schön. Aber es geht sich kräftemäßig nicht aus.“ Er musste ja das ganze Equipment organisieren. Eduard Wildner wird daher in einer Doppelrolle zu sehen sein.

Dass in der Folge auch das Burgtheater „Die gefesselte Phantasie“ herausbringt (Ende März 2023, Regie und Bühne: Herbert Fritsch), bereitet ihm eine gewisse Genugtuung. Denn Krisch verließ die Burg, als der neue Direktor kam – und fand dann Heimat in der Josefstadt: „Ich bin dort sehr glücklich.“