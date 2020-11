Academy Awards 2021: Oscar im Streaming-Rausch

Bisher steht ein großer Film wie „Nomadland“ mit seinem geplanten Start im Dezember relativ alleine da. Doch auch ein weiterer Oscar-Favorit, „News of the World“ mit Tom Hanks, beweist Solidarität mit dem Kino – zumindest in Amerika: Dort soll Paul Greengrass’ Western am 25. Dezember in den Kinos starten, ehe er 17 Tage später in den Streamingdienst weiter gereicht wird. Diese Abmachung gilt allerdings nur in den USA; alle anderen Ländern – also wir – bekommen „News of the World“ nur auf Netflix zu sehen.