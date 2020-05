AC/DC: Der Griff in die Unterhose

Unser Guido Tartarotti ist gerade auf dem Weg nach Spielberg zum AC/DC-Konzert. Eingepackt hat er " Regenschutz, Mannerschnitten und Geld für die Jause, weil, es ist wie ein Schulwandertag." Und weil dem so ist, hat er sich an sein erstes AC/DC-Konzert vor etwa 20 Jahren erinnert und den damaligen Text ausgegraben. Wie er sagt, hat ihn damals die Frage interessiert: Wie würde ein Schüler, der noch nie etwas von AC/DC gehört hat, das Konzert in einem Aufsatz beschreiben? Das hat nicht allen gefallen, erklärt er: "Nachher waren einige Fans sehr böse auf mich, dabei bin ich selber unheilbarer AC/DC-Fan. Aber ich betrachte die Dinge, die ich mag, gerne mit Humor - und manche Hardrockfans tun sich, wie andere religiöse Menschen auch, schwer mit Humor."

Genug erklärt, hier zur Einstimmung seine damalige Kritik.