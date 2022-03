Abschiedsfest für Opernchef: Roland Geyer mit Lob und Orden

MGM – das war einmal. Denn Dominique Meyer ist von der Wiener Staatsoper längst an die Mailänder Scala gewechselt, Roland Geyer hört mit Ende der Spielzeit im Theater an der Wien auf und auch Robert Meyer beendet nach 15 Jahren seine Intendanz an der Wiener Volksoper. Soll heißen: „BogdanDeBeerHeim“ wird in Zukunft die Abkürzung für alle Intendanten der großen Wiener Opernhäuser heißen, wie die zwei Moderatoren Georg Wacks und Christoph Wagner-Trenkwitz bei der nicht offiziellen, aber sehr stimmigen Abschiedsgala für Roland Geyer im Theater an der Wien verkündeten.

Sprich: Bogdan Roščić im Haus am Ring, Lotte de Beer in der Volksoper und Stefan Herheim im Theater an der Wien werden bzw. geben bereits die künstlerische Tonart vor. Zuvor aber wurde noch Roland Geyer gewürdigt.