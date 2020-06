Abschied von Ernst Hinterberger

Von offizieller Seite war Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny vertreten. In seiner Rede würdigte er den "Humanisten" Hinterberger, der "den einfachen Menschen ein literarisches Denkmal gesetzt hat". Kaisermühlen-Blues-Regisseur und Weggefährte Harald Sicheritz strich die "gnadenlose Unaufdringlichkeit" des gläubigen Buddhisten hervor. "Der Ernst war leise. Er wusste, dass nur die Dummheit Lärm braucht." In der von Dieter Chmelar verfassten und von Wolfgang Böck vorgetragenen Abschiedsrede kam auch Hinterbergers außergewöhnlicher Humor zur Sprache: "Wann in Wien wer an ander`n a Oaschloch nennt, dann is des ka Beleidigung, sondern a Diagnose." Und er habe in seinem erfüllten Leben "längst die höchste Stufe im Diesseits erreicht: die absolute Wunschlosigkeit".

Musikalisch wurde die Verabschiedung von einem Bläserquartett der Polizeimusik – Hinterberger war "Ehrenkieberer" – Marianne Mendt, die den Kaisermühlen-Blues sang, und zum Abschluss Extremschrammel Roland Neuwirth untermalt. Zu den Klängen von "I hob’ an Obgang g’macht" wurde der Sarg in der Feuerhalle versenkt.