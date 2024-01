Abgezockter Kunstsammler-Oligarch blitzt mit Klage gegen Auktionshaus ab

Kunstmarkt-Analysten blickten in den vergangenen Wochen wie berichtet aufmerksam nach New York, wo einer der potentesten Kunstkäufer der letzten Dekade und eines der wichtigsten Auktionshäuser einander ein öffentliches Match lieferten: Dmitri Rybolowlew hatte dem Auktionshaus Sotheby's vorgeworfen, bei einer milliardenschweren Abzocke wissentlich mitgespielt zu haben. Doch ein Geschworenengericht entschied nun, dass dieser Vorwurf nicht zu halten sei: Denn die Sotheby's-Experten hätten zwar Deals mit dem Händler und Kunstberater Yves Bouvier vermittelt, aber nicht gewusst, was dieser danach mit den Bildern machen würde.