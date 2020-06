Zum Ende der Rosenhügelstudios: Hier entstanden unsere Filmklassiker

Karl Merkatz als Tischler und Blunzenkönig - Der Schauspieler in "Ein Fall für zweiì und "Willkommen Österreichì: Er ist der Handwerker der Nation: Als unvergessener ÑEchter Wienerì verdiente sich Karl ÑMundlì Merkatz sein Bier als Elektriker, in den ÑBockererì-Filmen war er als Fleischhauer tätig, in ÑEin Fall für zweiì am Donnerstag, dem 10. Februar 2005, um 23.00 Uhr in ORF 2 ist der vielseitige Schauspieler in einer seiner wirklich erlernten Professionen in einer Hauptrolle zu sehen: als Tischler, der seine ermordete Tochter rächen will. In ÑWillkommen Österreichì am Donnerstag, dem 17. Februar, um 17.05 Uhr in ORF 2 präsentiert sich Karl Merkatz als Stargast ein weiteres Mal als Werktätiger: Er stellt seine neue (Sprech-)CD vor, ÑDer Blunzenkönigì, eine Groteske von Autor Christoph Frühwirth, in der Merkatz einen pensionierten Fleischhauer gibt. Im Bild: Karl Merkatz als Fleischhauer in "Der Bockerer II - Österreich ist frei". SIEHE OTS vom 07.02.2005. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung des ORF bei Urhebernennung. Foto:ORF/-. Andere Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der Abteilung ORF/GOEK-Photographie. Copyright:ORF-PHOTOGRAPHIE, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-14383.

© Bild: APA//-