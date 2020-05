Abbado: Umjubelte Rückkehr eines Giganten

Er ist wirklich einer der ganz Großen. Denn nicht nur als Dirigent hat Claudio Abbado immer wieder Maßstäbe gesetzt. Auch als Musikdirektor an der Wiener Staatsoper unter Direktor Claus Helmut Drese, als Mitinitiator des Festivals Wien Modern und als Gründer des Gustav Mahler Jugendorchesters hat der inzwischen 78-jährige Maestro Musikgeschichte geschrieben.



In den letzten Jahren aber sind die Auftritte Abbados - auch aus gesundheitlichen Gründen - zu seltenen, dafür umso bedeutenderen Ereignissen geworden. Dem Musikverein jedoch hält Abbado die Treue. Nicht zuletzt mit dem unter seiner Schirmherrschaft stehenden Orchestra Mozart, das 2004 in Bologna mit dem Ziel gegründet wurde, jungen Musikern nebst erfahrenen Kollegen eine internationale Plattform zu geben.