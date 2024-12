95. Geburtstag des Übermalers: Bundespräsident ehrt Arnulf Rainer

Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigt das Lebenswerk von Arnulf Rainer mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik. In seinem Schreiben an den Künstler, der an der Akademie der bildenden Künste eine Meisterklasse leitete, heißt es: „Wie nur wenige Künstler haben Sie die österreichische Malerei und Grafik der letzten Jahrzehnte und den Aufbruch der Kunst nach 1945 geprägt. Die, im besten Wortsinn, Radikalität Ihrer Herangehensweise und die hohe Emotionalität Ihres Schaffens sind heute so aktuell und fordernd wie eh und je. Ihre Bilder verhandeln die grundlegenden Fragen des Menschseins in einzigartiger Form und vermögen es ohne große Zwischenschritte, uns direkt an die Fundamente unserer Existenz zu führen. Dass dem so ist, wurde nicht immer gleich so gesehen, wobei ich glaube, dass auch in der teilweisen Ablehnung die Tiefe Ihres Schaffens unbewusst verstanden wurde."