Golden-Globe-Nominierungen: "Barbie" führt bei Kinofilmen das Feld an

Der Favorit "Barbie" trifft in der Komödiensparte unter anderem auf "Poor Things", "The Holdovers" und "May December". In der Drama-Sparte konkurrieren um den Preis als bester Film neben "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" auch "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Maestro" und "Past Lives". Unter den sechs Nominierten in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" findet sich erneut "Anatomie eines Falls", "The Zone of Interest", in dem ebenfalls Hüller zu sehen ist.

Rund 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 7. Jänner 2024 in Beverly Hills verliehen werden. Der Sender CBS will die 81. Trophäen-Vergabe live ausstrahlen.