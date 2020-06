Im kinoverrückten Kuba

In seiner Episode – für die anderen sechs zeichnen unter anderem Benicio Del Toro, Gaspar Noé und Julio Medem verantwortlich – rückt Cantet die strenggläubige Marta in den Mittelpunkt, die zu Ehren der Göttin Ochún einen Brunnen neben der Heiligenstatue in ihrem Wohnzimmer errichten will. Um dieses skurrile Vorhaben umzusetzen, mobilisiert Marta alle Nachbarn, die sich spontan an die Arbeit machen. Alles endet dann in einem fröhlichen kubanischen Fest.

„Ich habe gleich bei unserem ersten Treffen gewusst, dass Nathalia meine Marta ist“, erzählt Cantet von der Begegnung mit seiner Hauptdarstellerin in einem schäbigen Mietshaus an der Uferstraße Malecon. „Sie hat eine Unbeschwertheit und Heiterkeit, die ansteckt.“

Dass zeitliche Eile geboten war, weil die Episode ja nur in 24 Stunden spielen durfte, barg humoristisches Potenzial: „Schon allein, wie sich Nathalia in den Hausflur stellte und mit ihrer rauen Stimme alle Hausnachbarn zusammentrommelte, war komisch. In Paris würden dich die Nachbarn verklagen, wenn du so herumschreist. Und arbeiten würde ganz sicher keiner für dich“.