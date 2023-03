67. Song Contest: Finaltickets in 36 Minuten ausverkauft

Pro Person k├Ânnen je nach Show vier bis sechs Tickets gekauft werden. Austragungsort des ESC-Finales ist in diesem Jahr die Beatles-Heimatstadt Liverpool. Gro├čbritannien springt 2023 als ESC-Gastgeberland f├╝r die von Russland angegriffene Ukraine ein, die den Wettbewerb 2022 in Turin gewonnen hatte. 3000 Tickets sollen f├╝r Ukrainerinnen und Ukrainer reserviert bleiben, die mit einem Visum in Gro├čbritannien leben. Diese Karten sollen verlost werden.

Das gro├če ESC-Finale findet am 13. Mai in der Liverpool Arena mit rund 11.000 Pl├Ątzen statt. ├ľsterreich tritt mit dem Frauenduo Teya & Salena an, das heuer im 2. Halbfinale am 11. Mai den Song "Who the hell ist Edgar?" pr├Ąsentiert. ORF 1 ├╝bertr├Ągt jeweils live ab 21.00 Uhr.