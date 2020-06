60 Jahre Bild: Papst-Freund und Puffgänger

Die Groteske offenbart sich schon am Eingang zur Berliner Zentrale der Bild-Zeitung. Wo in großen Lettern steht: "Sie betreten jetzt den Boden der Tatsachen". Das entspricht einer Erkenntnis, als propagierte eine Armee die waffenlose Gesellschaft. Oder ist es gar Selbstironie?

Kaum vorstellbar. Erst vor wenigen Tagen druckte Deutschlands größte Zeitung das Foto einer jungen Frau, die ermordet worden war. Nur: Auf dem Bild war gar nicht das Opfer zu sehen, sondern eine quicklebendige Studentin. Die will nun gegen das Blatt vorgehen.

Geschichten wie diese passieren. Aber sie passieren Bild in der Gier nach Exklusivität und Emotion eben öfter als anderen. Ein Viertel aller Presserat-Rügen mit dem Tatbestand Skandaljournalismus gehen auf das Bild-Konto. Und dennoch bleibt der Fall wie jener der lebenden Toten am Ende nur ein Kollateralschaden. Der täglich von rund 11,6 Millionen Lesern bestenfalls am Rande registriert wird. Und das seit exakt 60 Jahren.

In 44 Ländern weltweit ist Bild erhältlich. Speziell in den Urlaubsorten ist die Vorstellung von deutschen Touristen ohne die 400x570 Millimeter Boulevard-Papier vor der Nase so undenkbar wie Pommes ohne Majo. Passend dazu die Worte von Hans Magnus Enzensberger, der einst sagte: "Bild ist ein Blatt, das nicht jedem etwas bietet, sondern allen nichts."