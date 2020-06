50 Jahre Faszination Natur im Bild

Seit 50 Jahren zeichnet das Natural History Museum in London Fotografen nun schon den "Wildlife Photographer Of The Year" aus. 50 Jahre, in denen der Bewerb zum mit Abstand größten und renommiertesten seiner Art wurde. Als 1964 die ersten Bilder eingesandt wurden, steckte das Genre der Naturfotografie noch in seinen Kinderschuhen, inzwischen haben sich Naturfotografen längst von dem Gedanken verabschiedet, rein dokumentarische Bilder zu machen. Naturfotografie hat einen künstlerisch-ästhetischen Anspruch entwickelt, der die Aufmerksamkeit auf seltene Naturphänomene oder die Bedrohung von Tier und Natur lenken will.

Es war aber immer schon eine Kunst, die Bilder aufzunehmen. Stundenlanges Warten für den einen Moment, also viel Geduld und Handwerksgeschick sind hier gefragt. Dazu kommen die extremen Bedingungen - von eisigen Temperaturen in der Antarktis bis hin zu strapaziösen Anfahrten in entlegene Gebiete - die Naturfotografie zum aufwendigsten Unterfangen in Sachen Fotografie machen.