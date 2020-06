3sat zeigt "Ariadne auf Naxos"

Einen "seltenen Glücksfall von Musik-Theater" nannte es die KURIER-Kritik, einen "Volltreffer" die Süddeutsche: Sven-Eric Bechtolfs Inszenierung der "Ariadne auf Naxos". Am Sonntag (5. 8.) kann nun auch das gemeine Publikum das Kultur-Ereignis sehen – bei 3sat ab 20.15 und in HD.

"Wir sind sehr stolz auf diese schon seit den 80er Jahren laufende Kooperation mit den Salzburger Festspielen", betont Reinhard Scolik, 3sat-Verantwortlicher im ORF. Dementsprechend legt sich der Sender dafür ins Zeug. So gibt es Freitag (19.15), eine "Kulturzeit extra" aus dem Festspielhaus: Ernst A. Grandits unterhält sich u. a. mit Intendant Alexander Pereira und Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und zieht eine erste Bilanz.

Am 11. 8. folgt das Konzert der Wiener Philharmoniker (20.15), am 26. August die Oper "Die Soldaten" (21.55). Andere Kultur-Höhepunkte dieses Sommers: das " BBC Proms mit den Wiener Philharmonikern" am 7. 9. (21.00) sowie der Monteverdi-Marathon am 16. 9. (ab 12.30).